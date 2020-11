Massimo Mauro: “Milan? Per lo scudetto la vedo dura” | Serie A News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Massimo Mauro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Mauro, ex centrocampista ed oggi commentatore televisivo, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni integrali di Mauro alla ‘rosea‘. Ecco le sue parole: “Campionato? Rispondo con un numero. Anzi, con una percentuale: se Chiellini, Bonucci e Ronaldo riuscissero a giocare il 90% delle partite, la Juventus potrebbe vincere ancora. Ovviamente non possiamo prevederlo, ma questi tre fanno tutta la differenza del mondo. In ogni caso, nonostante le fasce non mi convincano, Pirlo ha ancora l’organico migliore.

“Milan? Per lo scudetto, la vedo dura. Per la Champions il discorso cambia, ha tutto per qualificarsi: Pioli ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario. Ha capito come lavorare al Milan, in questo Milan: ha riconsegnato ai tifosi e all’ambiente un senso di appartenenza che mancava da anni”.

"Serie A? Le uniche che potremmo considerare sorprese sono Atalanta, nonostante i risultati delle ultime stagioni siano straordinari, e soprattutto Sassuolo. Le altre sono certezze. Detto ciò, imprese come quella del Leicester nel 2016 capitano una volta ogni cento anni".