Marotta: “Stadio? San Siro è datato. Puntiamo alla seconda stella”

Sullo stadio San Siro: "Nel concetto di innovazione c'è quella di rendere gli stadi funzionali alle esigenze di oggi, anche come forma di business. Questo è uno degli strumenti per aumentare la redditività. Oggi San Siro è datato, non è più adeguato alle esigenze odierne. Non si può nascondere che i club hanno tentato di valorizzare questo impianto, così come è giusto e doveroso guardarsi attorno".