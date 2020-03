Marotta: “Proponiamo ipotesi di calendario per dare stabilità a questo caos”

NEWS INTER – Giuseppe “Beppe” Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha provato a dire la sua e a fare chiarezza intorno al caos che si è creato dopo la decisione della Lega Calcio di rinviare alcune partite di Serie A (fra cui c’era anche Juventus-Inter) di questo turno di campionato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Le parole di Marotta ai microfoni di Radio anch’io Sport su Radio Uno sono state: “Juventus-Inter il 9 marzo? Abbiamo chiesto di presentare due o tre ipotesi di calendario per stabilizzare questo caos. Se questa è un’ipotesi, che io ho appreso mediaticamente, è già una cosa di buon senso”.

Marotta ha aggiunto ancora: "Prima di pronunciarmi con certezza voglio essere in assemblea con i colleghi per affrontare, analizzare, valutare le altre ipotesi e poi sicuramente arrivare a una conclusione coesa tra tutti i club".

