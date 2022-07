Marocchi: “Ibrahimovic sa che può giocare poco ma essere determinante”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore di Bologna e Juventus, ha espresso la propria opinione sull'imminente rinnovo di Ibrahimovic con il Milan

Giancarlo Marocchi, ex calciatore di Bologna e Juventus, ha espresso la propria opinione in merito all'imminente rinnovo di Ibrahimovic con il Milan. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Ha senso rinnovare il contratto perché è un Ibrahimovic diverso anche mentalmente e nel ruolo. Il giocatore sa che può fare poche partite ma avere comunque un ruolo determinante nella squadra". Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato