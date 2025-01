Marinozzi: “Pulisic? Assenza pesante per il Milan. Su Rashford dico …”

Intervenuto a Sky Sport 24, Andrea Marinozzi ha parlato del Milan e dell'infortunio dell'attaccante rossonero, Christian Pulisic. L'esterno statunitense, infatti, ha dovuto lasciare il campo alla conclusione del primo tempo nella sfida, valevole come recupero della 19^ giornata di campionato, fra Milan e Como. L'importanza di Pulisic ormai è risaputa e anche con Conceicao il suo ruolo non cambia. Il suo infortunio è, difatti, una pessima notizia per la squadra rossonera, ma potrebbe aprire spiragli interessanti per quanto riguarda il calciomercato. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Marinozzi.