Dopo il pareggio allo stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini , sono ritornati i commenti legati alla qualità del gioco che Massimiliano Allegri trasmette al suo Milan. Per molti, infatti, l'allenatore livornese è solo fortunato, dato che il suo gioco è un vero e proprio catenaccio. Di tutto ciò ne ha parlato sul suo canale YouTube il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi , che ha voluto rispondere ad alcune domande fatte dai suoi follower. Ecco, di seguito, le sue parole:

Questo il commento di Marinozzi su chi accusa il Milan e Allegri di essere fortunati: "Allegri è fortunato? Credo che sia l’allenatore ideale per questa squadra: rimanere così tanto in partita tanto anche quando prendi gli schiaffi è una dote che, tra l’altro, ritroviamo spessissimo nelle squadre di Allegri. Questo è un aspetto positivo e mentale che il Milan non aveva. Allegri è questo e funziona benissimo per il Milan di oggi".