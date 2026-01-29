Pianeta Milan
Marinozzi: “Allegri fortunato? E’ l’allenatore ideale per il Milan, funziona benissimo”

Il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, ha voluto rispondere ad alcune domande legate al Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Dopo il pareggio allo stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini, sono ritornati i commenti legati alla qualità del gioco che Massimiliano Allegri trasmette al suo Milan. Per molti, infatti, l'allenatore livornese è solo fortunato, dato che il suo gioco è un vero e proprio catenaccio.  Di tutto ciò ne ha parlato sul suo canale YouTube il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, che ha voluto rispondere ad alcune domande fatte dai suoi follower. Ecco, di seguito, le sue parole:

Questo il commento di Marinozzi su chi accusa il Milan e Allegri di essere fortunati: "Allegri è fortunato? Credo che sia l’allenatore ideale per questa squadra: rimanere così tanto in partita tanto anche quando prendi gli schiaffi è una dote che, tra l’altro, ritroviamo spessissimo nelle squadre di Allegri. Questo è un aspetto positivo e mentale che il Milan non aveva. Allegri è questo e funziona benissimo per il Milan di oggi".

