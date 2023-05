Marino: “Non abbiamo ricevuto nessuna grossa offerta per Beto”

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla mancanza di offerte per Beto

Negli ultimi giorni si è vociferato circa un possibile interesse da parte del Napoli per Beto , attaccante dell' Udinese . Il portoghese era già stato accostato in passato al Milan , ma un suo passaggio in rossonero è stato inizialmente allontanato. Anche un eventuale trasferimento dalle parti di Castel Volturno, però, sembra essere difficile al momento.

A confermarlo è stato il dirigente dell'Udinese Pierpaolo Marino, che prima del match contro la Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: "Non abbiamo ricevuto una grossa offerta per Beto adesso, ma abbiamo una clausola rescissoria inserita nel suo contratto". Come riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo 'Twitter' tale clausola si aggira intorno ai 35 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, Vranckx e Dest non verranno riscattati >>>