Marianella: “Tonali al Newcastle dovrà ritagliarsi un posto da titolare”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato dell'ormai ex centrocampista del Milan , Sandro Tonali . Secondo il noto telecronista, infatti, il classe 2000 non avrà vita facile al Newcastle . Nel club inglese dovrà combattere per ritagliarsi un posto da titolare, data una concorrenza agguerrita. Ecco le parole di Marianella .

"Tonali va in una grande squadra, dove dovrà ritagliarsi un ruolo da titolare. Penso che lo sarà, avrà una buonissima concorrenza. Il Newcastle partirà con l'ambizione di potersi inserire nella corsa alla Premier League. Non ho dubbio che Tonali farà un'esperienza bellissima e che crescerà calcisticamente e personalmente. Sarà una buona notizia per il calcio italiano".