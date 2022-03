Marianella: “La Serie A non è cresciuta per la cecità di alcuni dirigenti”

Il giornalista Massimo Marianella ha criticato la mala gestione delle risorse economiche da parte della Serie A negli anni passati

Il giornalista Massimo Marianella, noto conoscitore della Premier League, ha commentato la differenza abissale a livello economico tra il campionato inglese e la nostra Serie A. Non troppi anni fa, dal punto di vista della qualità, era quello nostrano il torneo più bello al mondo. Ma perché poi questo declino? Ecco la spiegazione arrivata dagli studi di 'Sky Sport': "Il nostro calcio era la Premier League di oggi e non ha colto la possibilità di esserlo però economicamente per la cecità di alcuni dirigenti. Economicamente abbiamo perso anche i soldi di Italia '90, non abbiamo reso il calcio equilibrato e non abbiamo saputo gestire neanche i soldi dei diritti televisivi".