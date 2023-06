Marianella: “Mi dicono che Samardzic sia molto vicino al Milan”

Il noto telecronista ha poi continuato: "È un giocatore che amo tantissimo, è diverso dagli altri, proprio come caratteristiche di campo. È diverso da Florentino Luis, è diverso da Arda Guler. Sono tutte buone idee e sono tutti diversi uno dall’altro. Chiaro che Frattesi è il giocatore che oggi ti permetterebbe di riempire tante caselle, anche dal punto di vista emotivo. Ottimo acquisto, pronto subito, dimensione mondiale e non soltanto europea, acquisto importante da copertina. Sarebbe il mio primo acquisto in questo momento per mille motivi. Samardzic è molto bravo, e tra tutti questi mi dicono che sia quello più vicino in questo momento, ma non escluderebbe l’acquisto di altri".