Marianella: “Pulisic? Il Milan può dargli la fiducia di cui ha bisogno”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del Milan e dell'acquisto di Christian Pulisic . Secondo il noto giornalista, infatti, l'esterno statunitense, in rossonero, potrebbe ritrovare quella fiducia smarrita al Chelsea . Ma non solo, poiché, ha spiegato Marianella , Pulisic potrebbe tornare ad essere il giocatore sensazionale visto al Borussia Dortmund . Ecco le sue parole.

"Pulisic al Milan può riemergere. Stiamo parlando di un giocatore che ha delle qualità pazzesche oltre ad essere giovane. Il Milan può dargli quello di cui ha bisogno, ovvero la fiducia, ingrediente che gli è mancato al Chelsea. In Bundesliga, con il Dortmund, ha dimostrato di essere un giocatore sensazionale. Ritrova Loftus Cheek e Giroud, due giocatori che conosce benissimo. Per me il Milan ha fatto un'ottima operazione di mercato".