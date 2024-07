Marianella: “Del Milan non capisco le idee. Attaccante? Sono tutti diversi”

Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del Milan e dei possibili colpi di mercato per il reparto offensivo. Il noto telecronista ha rivelato di non capire le strategie rossonere, in particolar modo per l'attaccante. Marianella ha infatti definito completamente diversi tutti i centravanti finora accostati al Diavolo. Ecco, di seguito, le sue parole.