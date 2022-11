Marianella: “Fiorentina, puoi essere un ostacolo per un Milan non al 100%”

Massimo Marianella, noto telecronista, ha espresso il suo pensiero in merito alla partita di domani tra Milan e Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Massimo Marianella ha parlato del match di domenica tra Milan e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "L'anno scorso fu la partita che confermò allo spogliatoio del Milan la convinzione di poter vincere lo scudetto. Quella vittoria fu fondamentale. E anche questa partita lo può essere. La Fiorentina è nel suo momento migliore della stagione, arriva più leggera. Può essere un ostacolo difficile per un Milan non al 100%". Milan, Pioli presenta in conferenza la sfida contro la Fiorentina.