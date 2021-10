Marelli: “Quello su Bennacer era un fallo che andava fischiato in campo”

Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato il fallo di Taremi su Bennacer in occasione del gol del vantaggio del Porto contro il Milan

Intervenuto sul proprio canale 'YouTube', Luca Marelli ha parlato dell'episodio che ha portato al gol della vittoria del Porto contro il Milan. Queste le parole dell'ex arbitro. "Quello su Bennacer in occasione del gol del Porto era un fallo che andava fischiato in campo, non è un episodio da Var. Il giocatore del Milan guarda solo il pallone mentre il suo avversario non ha fatto così. Non parliamo di un contrasto spalla a spalla, ma di un contrasto spalla contro schiena. Brych si trovava nella condizione perfetta per capire cosa fosse successo. L'ho sempre ritenuto un arbitro piuttosto modesto e ieri sera ha confermato quello che ho sempre sostenuto. Ha fatto confusione da una parte e dall'altra".