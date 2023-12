Marelli: “Il contatto con Maric? Tomori il pallone non lo ha toccato”

Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Monza, partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024

"Il contatto fra Maric e Tomori? Qui vale la valutazione di campo. Il contatto non è pesante, ma Tomori il pallone non lo ha mai toccato. Se Aureliano avesse fischiato rigore, il VAR non sarebbe intervenuto". LEGGI ANCHE: Milan, continua l'incubo degli infortuni e la media è da spavento >>>