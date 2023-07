Marcolini: “La speranza è che Tonali faccia come Verratti”

Le parole di Michele Marcolini

«È la realtà di adesso. Una volta il nostro era il campionato più ricco, da noi venivano i giocatori più forti al mondo perché attratti dall’importanza del campionato ma anche dalle nostre offerte economiche. Ora, invece, le dinamiche sono cambiate. E’ normale che i giocatori più richiesti vadano nei campionati che oggi vanno per la maggiore come Inghilterra o Spagna. Purtroppo ci troviamo a dover affrontare queste situazioni che per noi sono molto strane: giocatori italiani importanti ci lasciano per andare in altre realtà europee, però il calcio come il mondo è in continua evoluzione e quindi dobbiamo saperci adattare provando a vedere anche il buono in queste cose. Sicuramente Tonali farà delle esperienze importanti in Premier League e la speranza è che possa fare come Verratti accumulando fuori dall’Italia quella esperienza importante per portare avanti il suo percorso di crescita». LEGGI ANCHE: Milan, che calendario! Il confronto con le altre big