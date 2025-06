Marcolin: “Pioli alla Fiorentina? Forte ed esperto. Dopo lo scudetto col Milan…”

Intervistato a Radio FirenzeViola, Dario Marcolin ha parlato di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan e ora alla Fiorentina: "Non è il Pioli che si è già visto a Firenze, ha vinto lo scudetto e ora ha anche esperienza internazionale. Per l'obiettivo dell'Europa ci vuole un allenatore così: è vero che i tecnici di ritorno non sono mai qualcosa di invitante, ma il Pioli di oggi ha nel suo bagaglio molte cose in più di prima. Oggi la Fiorentina ha un allenatore più forte di prima".