Marcolin: “Il Milan ha l’occasione di rimanere a punteggio pieno”

Intervistato dai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, Dario Marcolin ha parlato del Milan in vista del match contro la Roma . L’ex calciatore, infatti, ha spiegato che il match contro gli uomini di José Mourinho è una grande occasione per rimanere a punteggio pieno. Ecco le parole di Marcolin .

"Napoli-Lazio? La Lazio è partita male e deve trovare il ritmo velocemente, per otto anni ha giocato con Milinkovic-Savic ed il centrocampo è l’anima della squadra, ovviamente per gli azzurri è una grande occasione per restare a punteggio pieno e mandare la Lazio a -9. Anche il Milan, contro la Roma, ha la stessa opportunità: quest’anno le romane sono partite in ritardo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il Porto accetta l'offerta per Taremi >>>