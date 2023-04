Marcolin: “Kvaratskhelia è imprendibile e lo è stato anche contro il Milan”

Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Dario Marcolin ha parlato delle prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia contro il Milan in Champions League . L'attaccante georgiano del Napoli , infatti, ha ricevuto alcune critiche, dovute anche al rigore sbagliato nel match di ritorno al Maradona. Tuttavia, Marcolin non sembra essere d'accordo con tale opinione.

Per questo motivo, l'attuale opinionista di DAZN ha analizzato le prove del giocatore azzurro: "Kvaratskhelia è imprendibile, e a tratti lo è stato anche martedì contro il Milan, che invece che raddoppiarlo come le altre squadre l'ha addirittura triplicato. Per fermare il Napoli devi provare a fare una mossa del genere su di lui, così come su Osimhen, e mettere un uomo pure su Lobotka". Cessione Milan, le ultime sulla diatriba Elliott-Blue Skye >>>