Marco Simone: “Boban-Maldini, ecco cosa penso. Allenatore? Donadoni”

NEWS MILAN – L’intervista a Marco Simone, ex giocatore del Milan a fine anni ’90 e inizi 2000. Nel corso della diretta instagram di ‘nostalgia_milan1899’ con ‘milanclubgallipoli’, ha parlato della situazione attuale in casa rossonera, nello specifico del licenziamento di Zvonimir Boban e del ruolo di Paolo Maldini.

Boban ha uno spessore umano e culturale da top manager. Il Milan è in difficoltà perché non c’è un vero e proprio punto di riferimento, per questo bisognava insistere con Boban e Maldini dandogli più tempo”.

Poi Marco Simone dà un consiglio su chi dovrebbe essere il futuro allenatore del Milan: “Secondo me dovrebbero prendere Roberto Donadoni, grande uomo e ottimo allenatore, con gli attributi”. Un altro ex Milan, dunque. Donadoni fu vicino alla panchina del Milan diverse stagioni fa, ma adesso tale possibilità è alquanto improbabile. Poi chissà… Intanto relativamente alla ripresa di allenamenti e campionati, ecco le dichiarazioni del Ministro Spadafora >>>