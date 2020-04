Coronavirus – Spadafora: “Non è certa la ripresa degli allenamenti”

NEWS MILAN – La ripresa dei campionati in Italia sarà possibile in tempi brevi? Risponde il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto ai microfoni di Rai 2. Anzitutto una precisazione: “Lo sport non è solo il calcio. La Serie A è comunque un’industria dal punto di vista economico”.

Poi sulla ripresa degli allenamenti, prevista per i primi di maggio e con le società che hanno già richiamato i giocatori dall’estero: “Mercoledì avrò un incontro con la FIGC per valutare un protocollo nello specifico sugli allenamenti. Io oggi non do per certa ne la ripresa ne degli allenamenti il 4 maggio, valuteremo insieme. Oggi comunque non si può dare per certa la ripresa se non arriva prima la sicurezza per il Paese. Bisogna capire se il mondo del calcio è pronto.

Poi precisa, relativamente alla ripresa dei campionati: “Anche la ripresa degli allenamenti non porterebbe automaticamente alla ripresa dello stesso campionato“.

Partite in tv in chiaro? Ecco la risposta di Spadafora: “Quando ho provato a fare questa cosa nel periodo di massima emergenza ho avuto un confronto a dir poco acceso e mai ripartito con l’ad di Sky e il presidente della Lega Serie A Dal Pino. Il tema è molto spinoso, quando il mondo del calcio non vuole decidere per motivi economici dice che è il governo che deve farlo, poi quando il governo entra a gamba tesa rivendica la propria autonomia. Questa volta prenderemo in considerazione l’eventualità, per una questione di interesse sociale. Ci sono equilibri tra lega, tv e federazione difficili da trovare”.

