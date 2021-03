Marchisio su Ibrahimovic: “Complimenti, sta dimostrando il suo valore”

Le ultime notizie sul Milan. Marchisio, ex calciatore, ha fatto i complimenti a Ibrahimovic per il suo ritorno nella Nazionale svedese

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, intervenuto direttamente ai microfoni di Rai Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, fresco di ritorno in Nazionale. "Sta dimostrando chi è. Dall'Inghilterra è andato in America e poi è tornato per far vedere il suo valore. Complimenti a lui che adesso è tornato anche in Nazionale". Intanto si sono fatti dei passi in avanti per il rinnovo di Kessié.