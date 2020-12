Marchisio: “Milan? Rivedo la prima Juventus di Conte” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Marchisio

MILAN NEWS – Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Marchisio ha parlato anche del momento che sta vivendo il Milan.

"Milan? Rivedo la prima Juventus di Conte. Non è la squadra più forte, ma sta dimostrando, anche nelle difficoltà, di avere uno spogliatoio duro, resistente, granitico. Anche quando manca Ibrahimovic riescono a stare uniti e portare avanti quello che lui ha insegnato. Sono segnali importanti. Maldini ha lavorato benissimo, Ibra è stato decisivo, Pioli si sta dimostrando un grande allenatore, ma è il gruppo che può fare la differenza. La ripresa di Milano è un segnale importante per il calcio italiano e comunque, da spettatore, è un bello spettacolo perché tra gennaio e febbraio potrebbero esserci clamorosi colpi di scena. Occhio, in tutto questo, a dare per morta la Juventus. È sempre l'errore più grave che si possa commettere".