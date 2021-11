Marchisio: “Favorita per lo Scudetto? Dico Milan: ecco perché”

Claudio Marchisio, ex centrocampista di Juventus e Zenit, ha parlato della corsa per lo Scudetto. Vede il Milan di Stefano Pioli avanti

Claudio Marchisio , ex centrocampista di Juventus , Zenit e Nazionale Italiana , ha parlato così, ai microfoni de 'La Stampa' oggi in edicola, della corsa allo Scudetto tra Milan , Napoli e Inter . "Sarà difficile che qualcuno si inserisca nella lotta se continueranno a mostrare quanto fatto vedere nei primi mesi".

"Chi è la squadra favorita? Dico Milan perché è quella che è andata sempre in crescendo. L’Inter ha la rosa più forte; il Napoli sta facendo bene ma nei momenti decisivi negli ultimi anni ha ceduto, forse anche per fattori ambientali. Insomma, lo Scudetto lo vedo nuovamente a Milano", ha concluso Marchisio. Milan, duello con la Juventus per un top player in Serie A. Le ultime >>>