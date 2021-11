Marchisio: “Anche l’Atletico ha qualcosa da perdere, al Milan servirà pazienza”

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha parlato di Atletico Madrid-Milan durante il pre partita su Prime Video

Intervenuto nel pre partita di Atletico Madrid-Milan su Prime Video, Claudio Marchisio ha parlato del match del Wanda Metropolitano. Queste le parole dell'ex centrocampista della Juventus. "Non deve mancare serenità, ci vorrà pazienza. Anche l'Atletico ha qualcosa da perdere e bisognerà sfruttare gli errori degli avversari. Arrivando dalla sconfitta in campionato si hanno stimoli maggiori. Il girone del Milan era già molto difficile, ma il Milan anche nelle difficoltà ha sempre giocato, non ha perso la sua identità. Certe partite bisogna giocare per crescere".