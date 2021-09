Marchetti: “Donnarumma alla Juve? Ora bisogna pagare anche il cartellino”

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, ha parlato della possibilità di vedere Gianluigi Donnarumma con la maglia della Juventus

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Luca Marchetti ha parlato della possibilità di vedere Gianluigi Donnarumma difendere i pali della Juventus. Queste le parole dell'esperto di mercato sull'ex Milan. "Donnarumma è scontento al PSG, se la Juventus può andare a prenderlo? Se ha la forza per prenderlo verrebbe da chiedersi perché non lo abbia preso a zero la scorsa estate allora. Adesso, oltre l'ingaggio, bisogna pagare anche il cartellino. Donnarumma sta incontrando difficoltà superiori rispetto a quelle che aveva preventivato. Ma alzare l'asticella significa aumentare anche la competizione. Il progetto del PSG è appena iniziato e Donnarumma ha davanti a sé un'intera carriera".