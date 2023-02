Marchegiani: “Pobega ha fatto bene, ma non è al livello di Kessie” | News

Intervistato da 'Tuttosport', Luca Marchegiani ha parlato del derby in programma domenica tra Inter e Milan . Queste le sue dichiarazioni: "E' chiaro che il Milan deve cambiare qualcosa perché le ultime tre sconfitte sono state deflagranti. Il Milan non è che negli ultimi due anni non sia mai caduto, ma ha sempre avuto la capacità di rialzarsi velocemente. Che le difficoltà si ripetessero per tre partite così importanti e in modo così evidente non era mai capitato, perciò è chiaro che qualcosa debba succedere e che non si possa aspettare che la situazione passi da sola. Motivo per cui, credo sia indispensabile che Pioli provi a dare nuove certezze e stimoli nuovi alla squadra".

"Il rovescio della medaglia è che non è che ne abbia molti di centrocampisti il Milan... Se è un problema che ha origine in estate? Si perché il Milan ha perso un giocatore importante come Kessie e non l'ha sostituito: Pobega ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, ma è ancora un giocatore di un altro livello rispetto al collega. In più nel derby non avrà pure Bennacer quindi non è neanche facile cambiare modulo mettendo un centrocampista in più perché qui non si tratta di arretrare Brahim Diaz di trenta metri...".