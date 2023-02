Marchegiani: “Milan, il Tottenham è forte ma non è una corazzata” | News

Intervistato da 'Tuttosport', Luca Marchegiani ha parlato delle avversarie di Inter e Milan in Champions League, vale a dire Porto e Tottenham. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan con il Tottenham non parte favorito però può batterlo perché è una squadra forte ma non è una corazzata come le altre squadre inglesi. L'Inter con il Porto parte avanti e l'insidia è proprio quella perché è vero che il Porto non ha il grande nome di altre avversarie, però è una squadra che è abituata a stare in Champions e che quello che sa fare, lo fa sempre bene. Se però pure l'Inter riesce a fare quello che sa fare, secondo me è più forte e dovrebbe passare. Però non può giocare sotto al massimo perché, soprattutto a casa loro, sono aggressivi e giocano bene". Calciomercato, Milan beffato: ecco dove andrà Aouar.