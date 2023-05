Marchegiani: “Il Milan ha avuto una stagione positiva, non esaltante”

Luca Marchegiani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla stagione disputata dal Milan

"Non si può dire bella o brutta. Bisogna guardare i presupposti alla partenza. A mio parere il Milan si era rinforzato in estate e mi aspettavo una stagione più da protagonista, che potesse lottare di più per lo Scudetto; ha fatto un'ottima Champions che nobilita questo quarto posto essenziale. È assolutamente una stagione positiva, ma non esaltante".