Marchegiani su De Ketelaere: “Sfiduciato, non preso in considerazione”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato del match pareggiato per 0-0 tra Milan ed Empoli. L'ex portiere ha analizzato in particolar modo la presenza, solo nel finale di partita, di Charles De Ketelaere, spiegando che il suo utilizzo sia stato minore anche in occasione di un turnover massiccio come quello attuato da Stefano Pioli per la gara contro i ragazzi di Paolo Zanetti.