Marchegiani: “Maignan e Tatarusanu hanno una dimensione diversa”

Intervistato da 'Tuttosport', Luca Marchegiani ha parlato della differenza tra Mike Maignan e Ciprian Tatarusanu . Queste le sue dichiarazioni: "Detto che i problemi del Milan sono molto più complessi, è chiaro che lui e Tatarusanu hanno una dimensione diversa: il francese è stato scelto per sostituire Donnarumma dopo aver vinto la Ligue 1 da protagonista; l'altro è un portiere di esperienza internazionale che ha fatto una buonissima carriera ma che in questo momento è un secondo che si sta giocando venti partite importanti, per giunta in un momento così difficile in un ruolo diverso rispetto a quello per cui è stato preso".

"Maignan poi ha delle caratteristiche che al Milan mancano perché lui, quando è in campo, trasmette la sua personalità e la sua leadership ai compagni e pure al pubblico, in più è un portiere che gioca molto bene con i piedi e, rispetto a Tatarusanu, sa gestire benissimo ogni situazione che ti pone la partita. Non a casa il Milan oggi non riparte più con la stessa efficacia che aveva quando c'era Maignan in porta. Per il resto non è che Maignan parasse e Tatarusanu non para: ridurla così è sbagliato dal mio punto di vista", ha detto Marchegiani. Calciomercato, Milan beffato: ecco dove andrà Aouar.