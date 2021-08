Marchegiani: “Leao ha talento, ma deve essere più continuo”

Luca Marchegiani bacchetta Rafael Leao: "Il giocatore ha talento, ma pecca di continuità". Il portoghese migliorerà questo aspetto?

Ecco le parole di Marchegiani:"Il campionato scorso di Leao è stato deludente. Non ha dimostrato quella continuità che serve al Milan ma per il resto ha colpi e grande talento". Il giocatore è chiamato a migliorarsi durante la nuova stagione di Serie A, altrimenti il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>