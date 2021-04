Marchegiani: “Donnarumma? Non commento il modus operandi di Raiola”

Luca Marchegiani, a 'Sky Sport', ha parlato di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma e del suo laborioso rinnovo di contratto con il Milan

Luca Marchegiani, ex portiere in Serie A, ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la situazione relativa al laborioso rinnovo del contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma con il Milan. "Donnarumma ha ancora altri 15 anni di carriera e sta vivendo un momento storico del suo club che sta cercando di rinascere. E' un momento in cui puoi fare la storia del club che ti ha fatto esordire. Le pressioni sono tante, non voglio stare qui a commentare il modus operandi di Mino Raiola".