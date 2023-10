Marchegiani: “De Ketelaere ha fiducia, sono cambiate le aspettative”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato dell'ex giocatore del Milan, e ora all'Atalanta, Charles De Ketelaere. L'ex calciatore ha spiegato che il talento belga si trova ora in un ambiente in cui ha fiducia, permettendogli di giocare meglio rispetto alla sua passata stagione in rossonero. Ecco le parole di Marchegiani.