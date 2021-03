Marani: “Senza Donnarumma non può esserci un grande Milan” | News

Milan, Marani parla di Donnarumma e Ibrahimovic

Il giornalista Matteo Marani, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e di Zlatan Ibrahimovic. Entrambi sono in scadenza di contratto il Milan.

"La partita per il rinnovo di Donnarumma deve finire in un solo modo. Gigio è l'uomo su cui costruire il nuovo ciclo del Milan. Senza Donnarumma non può esserci un grande Milan nel futuro. Ibra? Bisogna capire se prendere o meno un'alternativa e nel caso chi prendere. Deve essere un attaccante che non ostacola Ibra, ma allo stesso deve essere una valida alternativa allo svedese".