Marani: “Milan? Deve difendere il posto in Champions League” | News

Marani sul Milan: “L’obiettivo è un posto in Champions League”

Matteo Marani, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato del Milan dopo il pareggio in extremis contro l'Udinese. "Per la stagione del Milan vedo sempre il bicchiere pieno. Sono d'accordo con Pioli, non c'è stato equilibrio nei giudizi sul Milan, si è parlano di scudetto ma è evidente che i rossoneri abbiano qualcosa in meno rispetto alle altre. L'Udinese è una delle squadre che difende meglio. L'assenza di Ibrahimovic si è sentita tanto così come quelle di Bennacer e Calhanoglu. Ora il Milan deve difendere il posto in Champions League che è sempre il primo obiettivo stagionale. Il Milan ha una squadra molto giovane e per questo è una delle più interessanti in prospettiva".