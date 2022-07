Marani: “A Maldini non manca nulla, può rappresentare l’intero Milan”

Matteo Marani ha parlato della figura di Paolo Maldini per il Milan. Non è detto che in futuro possa ricoprire un ruolo più alto

"Paolo Maldini ha vinto più di tutti al Milan, quindi i giovani devono ascoltarlo. E' giusto quando dice che bisogna voltare pagina in fretta e pensare subito alla nuova stagione. Anche perchè tutto il credito di questa stagione finisce in fretta nel modno del calcio. Sono contento dei rinnovi di Maldini e Massara, che, insieme a Pioli, si sono conquistati un pezzo importante dello scudetto. Maldini avrà un percorso lungo al Milan, anche in ruolo ancora più alto. A Paolo non manca nulla, può fare come Boniperti alla Juventus, cioè non rappresentare solo la parte sportiva ma tutto il club. Io credo che Maldini che ha dimostrato di saper fare sempre le scelte giuste, tornando al momento giusto al Milan. Al suo fianco poi c'è una persona molto preparata come Massara".