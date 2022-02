Marani: “Kessié? L’anno scorso avrei detto che era indispensabile” | News

Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Franck Kessié, centrocampista del Milan in scadenza di contratto

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Matteo Marani ha parlato di Franck Kessié. Queste le sue dichiarazioni: "L'anno scorso avrei detto che era indispensabile. Stessa cosa per Donnarumma e Kjaer. E invece il Milan ha fatto a meno di tutti. È la squadra che ha avuto più assenze là davanti. Non è la più forte del campionato, ma secondo me ha tanto spirito, soprattutto in certi momenti. Questa è la grande forza del Milan". Milan, ritorno di fiamma sul mercato? Il centrocampista lo manda Ancelotti