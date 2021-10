Marani: “Il Milan ha ricostruito le sue certezze grazie a Pioli”

Matteo Marani, presente negli studi di 'Sky Sport', ha parlato della rinascita del Milan dopo il famoso 0-5 di Bergamo a dicembre 2019

Matteo Marani, presente negli studi di 'Sky Sport', ha parlato della rinascita del Milan dopo il famoso 0-5 di Bergamo a dicembre 2019. Queste le dichiarazioni: "Il Milan ha fatto un lavoro eccezionale, è in continua e costante crescita. Meno di due anni fa c'era stata la gara di Bergamo, il Milan piano piano ha ricostruito tutte le sue certezze. E lo ha fatto grazie a Stefano Pioli, che ha dato tanto alla squadra, e a Maldini e a Massara, che hanno fatto un grande mercato che ha fatto la differenza. Hanno vinto tante scommesse Theo Hernandez, Sandro Tonali e Brahim Diaz. A questo aggiungo quello che hanno fatto i tifosi rossoneri che hanno sempre accompagnato e sostenuto la squadra. Un grande pubblico che ha ritrovato una grande squadra".