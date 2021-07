Marani: “Giroud è una grande soluzione per l’attacco del Milan”

Matteo Marani parla dell'arrivo di Giroud al Milan ai microfoni di Sky: "Può anche giocare con Ibrahimovic in determinate situazioni"

Il Milan è molto vicino ad Olivier Giroud, attaccante francese di proprietà del Chelsea . L'accordo tra i rossoneri ed i Blues è stato trovato grazie ad un milione di euro + bonus per il cartellino del giocatore e l'attaccante verrà annunciato la prossima settimana. Il noto giornalista Matteo Marani elogia il colpo di calciomercato del Milan , ritenendo Giroud un'ottima soluzione per l'attacco.

Direttamente dagli studi di Sky, Marani si è espresso così: "Giroud è una soluzione buona per il Milan a queste cifre. Ha esperienza e in determinate situazioni può anche giocare al fianco di Ibrahimovic . Ricordiamo che è stato fondamentale nell’Europa League vinta da Maurizio Sarri con il Chelsea".

Effettivamente, Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea teneva in panchina anche il suo pupillo Gonzalo Higuain per far giocare Giroud al centro dell'attacco. Le condizioni per fare bene in rossonero ci sono tutte. C'è fiducia per il rinnovo di Kessie. Ecco le novità.