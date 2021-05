Marani: “Donnarumma? Con il Milan in Champions rimarrà e sarà capitano”

Matteo Marani ha parlato della prestazione di Gianluigi Donnarumma contro la Juventus. Poi una battuta sul suo futuro in rossonero

Matteo Marani, presente negli studi di 'Sky Sport', ha parlato della prestazione di Gianluigi Donnarumma contro la Juventus. Poi, inevitabilmente, si è parlato del suo futuro. Ecco la convinzione del noto giornalista:"Ieri all'inizio l'ho visto un po' teso, ha sbagliato un paio di uscite. C'è tanta pressione su di lui. Io sono convinto che dentro di lui voglia restare al Milan, il suo agente invece lo vorrebbe in una squadra che gioca la Champions. Se il Milan andrà in Champions penso che Gigio resterà in rossonero, probabilmente anche con la fascia da capitano".