Marani: “Celtic-Milan? Incuriosito da una scelta tattica di Pioli”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il pensiero di Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, sulla sfida Celtic-Milan d’Europa League e i centrocampisti rossoneri a disposizione:

“I cambi di formazione di Pioli denotano scelte attente. La difesa, per tre quarti, è confermata. Tonali non lo considerò una riserva anche se Bennacer in questo momento gli è avanti. Secondo me Bennacer in questo momento è un giocatore determinante per il Milan: aiuta la difesa, aiuta la regia e in questo senso è uno degli acquisti più importanti fatti dal Milan negli ultimi anni. La scelta di Krunic serve a compensare il centrocampo fitto del Celtic. Sono curioso di vedere Brahim Diaz dietro a Ibrahimovic“.

SEGUI IL LIVE DI CELTIC-MILAN >>>