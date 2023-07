Maran: “Squadre come il Milan devono scegliere i giocatori giusti”

Intervistato dai microfoni di Radio Crc, l'allenatore Rolando Maran ha parlato del Milan in vista della prossima stagione: "Il fatto che il Napoli abbia vinto con grande margine significa che ha qualcosa in più sotto il punto di vista tecnico. Società del calibro di Inter, Milan e Juventus oggi devono riuscire a sacrificare qualcosa per affrontare determinati campionati, questa è una novità per il nostro calcio".