Manolas: “Serie A, la mia Roma avrebbe vinto con 10 punti di vantaggio”

Kostas Manolas, ex difensore di Roma e Napoli oggi tornato in Grecia, all'Olympiacos, ha parlato del campionato vinto dal Milan

Daniele Triolo

Kostas Manolas, ex difensore di Roma e Napoli, tornato di recente a giocare in Grecia nella fila dell'Olympiacos, ha parlato al quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina. Ritornando in primis sul gol che, il 10 aprile 2018, segnò in Roma-Barcellona 3-0 nei quarti di finale di Champions League. "Ha cambiato l'immagine della Roma nel mondo. Tutto il mondo ha capito che la Roma è una grande squadra. Prima la Roma aveva un'altra immagine in Europa”.

In quella Champions, però, arrivò l'eliminazione in semifinale ad opera del Liverpool di Jürgen Klopp. Manolas ha ricordato: "Anche noi saremmo arrivati in fondo in quella Champions, se ci fosse stato il V.A.R.. Non ci diedero un rigore su Edin Džeko. Non videro un fallo di mano di Trent Alexander-Arnold". E l'anno precedente, quella squadra, con in campo Radja Nainggolan, Daniele De Rossi, Mohamed Salah, non vinse nulla. "La Roma in cui giocavo io quest'anno avrebbe vinto il campionato con dieci punti di vantaggio - ha affermato, sicuro, Manolas -. Facemmo il record di punti, ma la Juventus di quegli anni sfiorava quota 100".

Ora la Roma può tornare a vincere un titolo, la Conference League, a distanza di 14 anni dall'ultimo, che fu una Coppa Italia."Magari non sarà la Champions - ha detto Manolas -. Ma la Roma non vince un trofeo da troppo. Sarò con la Roma col tutto il cuore, i tifosi lo meritano tanto”. Il difensore greco, nell'estate 2019, poi, lasciò la Capitale per trasferirsi al Napoli. Con la città campana, però, sembra che non sia mai sbocciato l'amore ...

"Non è del tutto vero - ha sottolineato il greco -. Ma se poi non arrivano i risultati è naturale che i tifosi se la prendano soprattutto con i nuovi acquisti". E quale fu, dunque, il motivo del suo addio? "Chiedetelo a Aurelio De Laurentiis. Ci sono stati problemi con il club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire. Ho fatto un errore contro la Juve, ma non pensavo di meritare l'esclusione". Ma Luciano Spalletti, attuale tecnico azzurro, per lui è uno "dei migliori allenatori mai avuti". Milan, il sogno di Maldini e Massara per la destra. Le ultime news di mercato >>>

