Manicone: “Taremi non avrebbe nessun problema a giocare in Serie A”

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Antonio Manicone , vice-allenatore dell' Iran , ha parlato di Mehdi Taremi , obiettivo di mercato del Milan : "A mio avviso non avrebbe nessun problema di integrazione con un campionato come la Serie A. Perché è un giocatore veramente molto intelligente sia dentro che fuori dal campo. Ha movimenti eccellenti da centravanti, può giocare veramente in ogni torneo e lo sta dimostrando di anno in anno".

Infine, Manicone ha concluso parlando del fatto che Taremi sia arrivato in Europa solo a 26 anni: "Questa è una caratteristica di molti giocatori iraniani che scelgono, se lo scelgono, di fare il salto in età più avanzata di molti altri. Nel suo caso è andata così. È rimasto fino a 25 anni in Iran e poi ha fatto due anni all'Al Gharafa prima di venire in Europa. È in assoluto il giocatore più famoso della nostra nazionale e certamente il più amato in Iran, un vero simbolo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, gli ultimi due giocatori in uscita >>>