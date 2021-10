Manicone (Bordeaux): “Adli? Grande talento, ma in Italia…”

Antonio Manicone, vice allenatore del Bordeaux, nell'intervista a Tuttosport ha parlato di Yacine Adli, calciatore acquistato dal Milan

Salvatore Cantone

Antonio Manicone. vice allenatore del Bordeaux, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Manicone ha parlato di Yacine Adli, acquistato dal Milan in estate ma che rimarrà in Francia per tutta la stagione. Ecco cosa ha detto: "E’ un grande talento, lo si nota subito. Ma ciò non basta, deve crescere su tutti gli aspetti. I talenti come lui vedono dove gli altri non vedono. E’ capace di cose straordinarie anche se molto giovane. Il nostro compito è prepararlo, come tutti i suoi compagni. A chi somiglia? Non contano i paragoni, Adli è Adli e ha le sue doti. E’ titolarisimo a Bordeaux, se il Milan lo ha preso c’è un motivo".

Sulla distrazione Milan: "C’è questo rischio, ma noi abbiamo deciso di concentrarsi sul qui e ora. Gli abbiamo detto che conta solo il presente, Adli è molto intelligente e lo ha capito, lavora ogni giorno per migliorarsi. Sa dove vuole arrivare ma ci vuole tempo, come per tutti".

Sul futuro al Milan: "Dovrà abituarsi ad un altro calcio. Qui in Francia si gioca un calcio molto fisico e Adli sa tenere botta. In Italia è tutto più tattico, ma troverà un allenatore serio e preparato che lo aiuterà ad inserirsi. Ora però deve pensare solo al Bordeaux, per il Milan ci sarà tempo".

Sulle sue qualità: "La cosa più pericolosa per i giovani, quindi vale pure per lui, è paragonarlo ad atleti affermati. Lui è Adli, ha le sue doti, come il dribbling e l’ultimo passaggio, ma sa dove deve migliorare e lavora per diventare un giocatore importante. Ripeto: ha tutte le carte in regole per far bene nel presente e nel futuro". Milan, gli occhi di Maldini sul miglior bomber d'Europa: le ultime news >>>