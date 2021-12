Mancini: “Mi spiace che Donnarumma non giochi: è così strano …”

Roberto Mancini, C.T. della Nazionale Italiana, ha parlato della situazione di Gianluigi Donnarumma nel PSG e della corsa per lo Scudetto

Roberto Mancini , Commissario Tecnico della Nazionale Italiana , ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sulle difficoltà che Gianluigi Donnarumma , portiere della sua Italia, sta riscontrando nel PSG , Mancini ha detto: "Gigio è il miglior portiere del mondo, mi sembra così strano. Mi spiace che non giochi con continuità, perché per un portiere è fondamentale"

Alla domanda, quindi, sulla corsa Scudetto in Serie A, Mancini ha sentenziato: "All'inizio ero convinto che fosse la Juventus la squadra da battere. Ma ha trovato dei problemi. L'Inter ha acquistato grandi giocatori come Edin Džeko ed anche Denzel Dumfries è forte. Oggi è la favorita per lo Scudetto. Ma Milan, Napoli ed Atalanta non sono tagliate fuori. È una corsa a quattro".