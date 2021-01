Mancini: “Il Milan può arrivare in fondo: somiglia alla mia Italia” | News

Mancini (C.T. Italia) parla bene del Milan e dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato anche del Milan nella sua intervista esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Mancini.

Sul campionato di Serie A: “Inter e Juventus sono le più attrezzate, restano le favorite. Ma non significa che vinca di sicuro una delle due. Il Milan, per esempio, può anche arrivare in fondo. Ormai bisogna prenderne atto. Non mi aspettavo che facesse così bene. Non si vince così tanto per caso”.

Sulla somiglianza tra il Milan di Stefano Pioli e la sua Nazionale: “Certo, qualche giocatore d’esperienza e tanti giovani di qualità. Entusiasmo, empatia contagiosa, principi di gioco coraggiosi, lunga imbattibilità. Sì, ci assomigliamo …”.

Su Davide Calabria: “Anche da noi ha fatto bene l’ultima volta. Ha talento, personalità e determinazione. Un ragazzo a posto”.

Su Sandro Tonali che sta facendo fatica in rossonero: “Normale, è molto giovane. È arrivato presto in un grande club e ha bisogno di tempo per adattarsi. Un po’ come è accaduto ad Alessio Romagnoli. Ma nelle ultime uscite Tonali ha fatto molto meglio. È cresciuto anche Romagnoli. Potranno essere utili anche in azzurro”.

Su Gianluigi 'Gigio' Donnarumma: "Oggi Donnarumma è il portiere più forte al mondo".