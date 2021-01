GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 15 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con la sua intervista esclusiva a Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Il C.T. azzurro, in particolare, si concentra su Inter-Juventus, big match della 18^ giornata di Serie A, e sul duello tra gli allenatori Antonio Conte ed Andrea Pirlo.

In alto, sotto la testata, il commento al 3-1 dell’Atalanta sul Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia. In basso, invece, spazio al calciomercato del Milan. Preso Soualiho Meïté dal Torino, ora è la volta di Mario Mandžukić. Per la difesa, salgono le quotazioni di Fikayo Tomori del Chelsea.

Infine, accenno in copertina a Lazio-Roma: il derby della Capitale inaugurerà stasera il prossimo turno del massimo campionato. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>