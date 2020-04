Mancini: “Ibrahimovic? E’ come Messi e Cristiano Ronaldo”

ULTIME NEWS MILAN – Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, ha avuto parole dolcissime nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, allenato ai tempi dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Ibrahimovic è stato uno dei più grandi attaccanti in assoluto. Lo metto sullo stesso piano di Messi e Cristiano Ronaldo, ovunque è andato ha vinto il campionato facendo sempre una valanga di gol. Anche quest’anno al Milan ha fatto bene ma non so cosa succederà in futuro”. Intanto il vice allenatore dell’Hammarby strizza l’occhio allo svedese, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓